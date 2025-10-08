Hermos Elçilikler Futbol Ligi 3. Sezon Kura Çekimi Yapıldı

ANKARA'da, Büyükelçiliklerin Futbol takımlarının yarışacağı Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin 3'üncü sezonunun kura çekimi ve tanıtımı gerçekleştirildi.

Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nin Lansman ve Kura Çekim Töreni, Ankara Kent Konseyi'nde yapıldı. Lansman ve kura çekiliş törenine HERMOS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam'ın yanı sıra; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile çok sayıda büyükelçi ve spor adamı katıldı. 3'üncü sezonu gerçekleştirilecek Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde; Kırgızistan, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsveç, Senegal, Sudan, Nijerya, Gine Fildişi Sahili ve Bangladeş elçiliklerinin takımları mücadele edecek.

Etkinlikte açılış konuşması yapan HERMOS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam; sporun birleştirici gücüyle dostluğu, barışı ve uluslararası işbirliğini pekiştiren anlamlı bir organizasyonun heyecanını yaşadıklarını söyledi. Susam, "HERMOS Grup öncülüğünde birçok değerli büyükelçilik ve kamu kurumunun katkılarıyla düzenlenen bu lig, diplomasiye farklı bir boyut kazandırmakta, kültürler arası diyaloğun sahadaki yansıması olmaktadır. Futbol yalnızca bir spor değil, birlikte hareket ettiğimiz saygı, dostluk ve dayanışma ruhunun sembolüdür. Bizler bu ruhu yeşil sahalarda yaşatarak ülkelerimiz arasında yeni bir dostluk filizlendirmeyi hedefliyoruz. 3 yıl önce dostluk temelli bir girişim olarak başlattığımız organizasyon, bugün 12 ülkenin katılımıyla uluslararası bir gelenek haline gelmiştir. Her karşılaşma, ülkelerimiz arasında samimiyetini güçlendiren, kültürel yakınlaşmayı arttıran bir köprü olacaktır" diye konuştu.

KOORDİNATÖR UZUN: TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUM

Dostun ve kardeşliğin kazanacağı bir sezon olmasını dileyen Hermos Elçilikler Ligi Koordinatörü Furkan Uzun, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Hermos Elçilikler Ligi'nin, Fair-Play anlayışı çerçevesinde, dostluk ve centilmenlik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Bu anlamlı organizasyonun, şehrimiz ve ülkemiz adına değerli sonuçlar doğuracağına inanıyor; tüm takımlara başarılar temenni ediyorum. Dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir sezon olmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

'Hermos Elçilikler Futbol Ligi' 11 Ekim Cumartesi açılış seremonisi ve başlama vuruşu ile başlayacak. 1 ay boyunca devam edecek ligin final müsabakaları 9 Kasım tarihinde oynanacak.