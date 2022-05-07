Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Ali Serkan Emlek, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil GüngörOGM Ormanspor: Lucet 3, Robinson 8, Sevgi Uzun 22, Damla Gezgin 4, Mc Cowan 2, Gökşen Fitik 8, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Zellous 13, Sinem Ataş 4,...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM Ormanspor: Lucet 3, Robinson 8, Sevgi Uzun 22, Damla Gezgin 4, Mc Cowan 2, Gökşen Fitik 8, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 7, Zellous 13, Sinem Ataş 4, Boner 15, Fagbenle 8, Feride Şevval Akalan 9, Fatmanur Karakaş, Elanur Menteş 2, Esra Ural Topuz 10, Baric 12

1. Periyot: 13-18

Devre: 22-42

3. Periyot: 33-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seride durumu 3-0'a getirerek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Safiport'la karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mersin Yenişehir, Serkan Emlek, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

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