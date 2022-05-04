Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali
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Salon: Servet TazegülHakemler: Can Mavisu, Göksun Öz, Ahmet Taner İbinÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Fagbenle 8, Hayes 19, Boner 38, Feride Şevval Akalan 4, Esra Ural Topuz 4, Baric, Fatmanur KarakaşOGM Ormanspor: Robinson 7, Sevgi Uzun 10, Mc Cowan 14, Damla...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Can Mavisu, Göksun Öz, Ahmet Taner İbin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Fagbenle 8, Hayes 19, Boner 38, Feride Şevval Akalan 4, Esra Ural Topuz 4, Baric, Fatmanur Karakaş
OGM Ormanspor: Robinson 7, Sevgi Uzun 10, Mc Cowan 14, Damla Gezgin, Lucet 15, Gökşen Fitik 19, Meltem Avcı 3
1. Periyot: 16-10
Devre: 34-28
3. Periyot: 47-45
Beş faulle çıkan: 34.54 Fagbenle (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, sahasında OGM Ormanspor'u 75-68 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi seride 2-0 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.