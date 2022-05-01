Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali

Salon: Metro EnerjiHakemler: Erşan Kartal, Ozan Gönen, İsmail BinbirFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 14, Mc Bride 22, Sabally 10, Stokes 4, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe CanıtezNesibe Aydın: Thomas 12, Snytsina 14, Meltem Yıldızhan 13, Harika...

AYDIN (AA) - Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erşan Kartal, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 14, Mc Bride 22, Sabally 10, Stokes 4, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez

Nesibe Aydın : Thomas 12, Snytsina 14, Meltem Yıldızhan 13, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 23, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 5, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 9-24

Devre: 25-39

3. Periyot: 43-55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 1-0 öne geçti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale adını yazdıracağı serinin 2. maçı 3 Mayıs Salı günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

AA / Süha Gür - Spor

Olcay Çakır Turgut, Erşan Kartal, Aydın, Metro, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title