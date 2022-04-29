Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Aytuğ Ekti, İbrahim Altıntaş, Nazlı Çisil GüngörOGM Ormanspor: Robinson 21, Damla Gezgin, Sevgi Uzun 17, Lucet 6, Cowan 18, Meltem Avcı Gökşen Fitik 8BOTAŞ: Sehernaz Çidal, Davis 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Dubljevic 24, Tilbe Şenyürek 10, Jurjane 17, Ayşegül...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, İbrahim Altıntaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM Ormanspor: Robinson 21, Damla Gezgin, Sevgi Uzun 17, Lucet 6, Cowan 18, Meltem Avcı Gökşen Fitik 8

BOTAŞ: Sehernaz Çidal, Davis 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Dubljevic 24, Tilbe Şenyürek 10, Jurjane 17, Ayşegül Günay Aladağ 3, Hatice Pelin Çelik 1, Prezelj

1. Periyot: 14-17

Devre: 28-24

3. Periyot: 48-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 70-61 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

OGM Ormanspor, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İbrahim Altıntaş, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Play Off, Spor, Haberler

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