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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Halil ErkoçGalatasaray: Melis Gülcan 14, Pelin Derya Bilgiç, Krajisnik 10, Merve Aydın 7, Evans 5, Davis 13, Sude Yılmaz, Gizem Başaran TuranNesibe Aydın: Thomas 7, Snytsina 9, Meltem Yıldızhan 9, Gözde Eldaş 7, Coates 8, Merve...

AYDIN (AA) - Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Halil Erkoç

Galatasaray: Melis Gülcan 14, Pelin Derya Bilgiç, Krajisnik 10, Merve Aydın 7, Evans 5, Davis 13, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan

Nesibe Aydın: Thomas 7, Snytsina 9, Meltem Yıldızhan 9, Gözde Eldaş 7, Coates 8, Merve Uygül, Nacickaite 13, Gülşah Duman Bıçakçı, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 16-16

Devre: 30-32

3. Periyot: 39-44

5 Faulle çıkan: 35.29 Coates (Nesibe Aydın)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Nesibe Aydın, deplasmanda Galatasaray'ı 53-49 yendi.

Serinin ilk maçını da 94-79 kazanan başkent temsilcisi, seriyi 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi. Nesibe Aydın, yarı finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

AA / Emrah Oktay - Spor

Merve Aydın, Fatih Güler, Şehit, Aydın, Spor, Haberler

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