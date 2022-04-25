Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: AnkaraHAKEMLER: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar ÖzkanÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 14, Prince 30, Babkina 5, Derin Yaya 12, İnci Güçlü 2, Melike Tuğba Oral 2, Özge KavurmacıoğluFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 4, McBride 16, Iagupova 10, Sabally 16, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş...
Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 86-65 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi ekipte Alexis Prince 30 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli ekipte ise Satou Sabally ve Kayla McBride 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.- Safiport
Demirören Haber Ajansı / Spor