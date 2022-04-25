Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 86-65 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi ekipte Alexis Prince 30 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli ekipte ise Satou Sabally ve Kayla McBride 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor