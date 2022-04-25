Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86 - Haberler

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Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport: 65-86

SALON: AnkaraHAKEMLER: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar ÖzkanÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 14, Prince 30, Babkina 5, Derin Yaya 12, İnci Güçlü 2, Melike Tuğba Oral 2, Özge KavurmacıoğluFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 4, McBride 16, Iagupova 10, Sabally 16, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Burak Yılmaz, Abdullah Koputan, Çağlar Özkan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 14, Prince 30, Babkina 5, Derin Yaya 12, İnci Güçlü 2, Melike Tuğba Oral 2, Özge Kavurmacıoğlu

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 4, McBride 16, Iagupova 10, Sabally 16, Stokes 8, Manolya Kurtulmuş 2, Williams 14, Tuğçe Canıtez 9, Alperi Onar 7, İdil Saçalır

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 34-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda 86-65 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi ekipte Alexis Prince 30 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertli ekipte ise Satou Sabally ve Kayla McBride 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.


- Safiport

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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