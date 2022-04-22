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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: TOBB ETÜHakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, Mesut ÖztürkNesibe Aydın: Thomas 21, Harika Gözde Eldaş 8, Snytsina 12, Meltem Yıldızhan 13, Coates 19, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı 6Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Merve Aydın 8, Melis Gülcan...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Şakacı, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk

Nesibe Aydın: Thomas 21, Harika Gözde Eldaş 8, Snytsina 12, Meltem Yıldızhan 13, Coates 19, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı 6

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Merve Aydın 8, Melis Gülcan 21, Davis 16, Krajisnik 16, Sude Yılmaz 2, Gizem Başaran Turan, Gizem Yavuz, Evans 8

1. Periyot: 24-15

Devre: 52-38

3. Periyot: 70-56

Beş faulle oyundan çıkan: 25.18 Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın)

Diskalifiye: 37.25 Davis (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında Galatasaray'ı 94-79 yenerek 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 25 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Nesibe Aydın, bu maçı da alırsa adını yarı finale yazdıracak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Merve Aydın, Ali Şakacı, Play Off, Aydın, Spor, Haberler

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