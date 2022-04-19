Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun ÇobanBOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren GökdemirÇankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku...

ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun Çoban

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren Gökdemir

Çankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku 9, Derin Yaya 9, Prince 29, Melike Tuğba Oral 3, Kübra Erat, İnci Güçlü

1. Periyot: 20-23

Devre: 41-47

3. Periyot: 58-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 95-72 mağlup etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ayşegül Günay, Ankara, Edis, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title