Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Salon: Ankara DSİHakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun ÇobanBOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren GökdemirÇankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku...
ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Tolga Edis, Uygar Kurt, Haldun Çoban
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ, Dubljevic 23, Ayşe Cora 8, Sehernaz Çidal 4, Tilbe Şenyürek 17, Hatice Pelin Gülçelik 7, Prezelj 2, Jurjane 6, Davis 5, Ceren Gökdemir
Çankaya Üniversitesi: White 34, Özge Kavurmacıoğlu 11, Dikaioulaku 9, Derin Yaya 9, Prince 29, Melike Tuğba Oral 3, Kübra Erat, İnci Güçlü
1. Periyot: 20-23
Devre: 41-47
3. Periyot: 58-74
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 95-72 mağlup etti.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor