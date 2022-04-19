Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Kadir Yıldız - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnalUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8,...

KOCAELİ (AA) - Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar, Batuhan Kümükoğlu, Doğu Berk İnnal

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 6, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 5, Nehir Ulufer 3, Solopova 14, Emel Sığırcı, Fields 8, Mircheva 22, Babic 8

Fenerbahçe Safiport: Sabally 2, Bazoukou 8, Manolya Kurtulmuş 19, Olcay Çakır Turgut 3, Şerife Alperi Onar 19, Tuğçe Canıtez 8, McBride 18, Iagupova 9, Banu Şimşek 6, Ayşe Yılmaz, Elif İstanbulluoğlu 7, Stokes 6

1. Periyot: 19-36

Devre: 36-54

3. Periyot: 48-80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 105-68 yendi.

AA / Kadir Yıldız - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Keseratar, Kocaeli, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title