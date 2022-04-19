AYDIN (AA) - Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Münevver Özemre, Gürkan Demir

OGM Ormanspor: Robinson 13, Sevgi Uzun 8, McCowan 21, Damla Gezgin 3, Lucet 5, Gökşen Fitik 7, Meltem Avcı 7, Nazlı Bircan Gökdemir

Nesibe Aydın: Thomas 17, Snytsina 13, Meltem Yıldızhan 2, Harika Gözde Eldaş 5, Coates 10, Merve Uygül 3, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Nacickaite 9, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 19-14

Devre: 43-28

3. Periyot: 54-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son hafta maçında OGM Ormanspor, Nesibe Aydın'ı 64-63 yendi.

Birinci periyota iyi başlayan OGM Ormanspor, boyalı alanı iyi kullanarak ilk seti 19-14 önde tamamladı. Rakibine kolay sayı imkanı tanımayan ev sahibi ekip, pota altındaki etkili oyunuyla soyunma odasına 43-28 önde girdi.

Etkili oyununu üçüncü periyotta da sürdüren Ankara temsilcisi bu periyotu da 54-42 önde bitirdi. Final periyoduna iyi başlayan Nesibe Aydın, yüzdeli dış atışlarıyla aradaki farkı kapatmaya çalıştı. Nesibe Aydın'ın öne geçmesine izin vermeyen OGM Ormanspor, maçı 64-63 kazandı.