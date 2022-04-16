Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Sezgin Pancar - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper GökçebelÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 16, Feride Şevval Akalan 19, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Baric 4, Asena Yalçın 8, Fatmanur Karakaş, Esra Ural TopuzNesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 17,...

AYDIN (AA) - Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 16, Feride Şevval Akalan 19, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Baric 4, Asena Yalçın 8, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz

Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 17, Harika Gözde Eldaş 9, Coates 10, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Hülya Çoklar Asarcıklı 3,

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-43

3. Periyot: 65-69

Beş faulle çıkan: 39.15 Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-83 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sezgin Pancar - Spor

Mersin Yenişehir, Hüseyin Çelik, Akalan, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title