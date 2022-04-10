Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA - Süleyman Elçin - Spor
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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sibel KoçAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 16, Davis 6, Sera Özelçi 6, Nared 21, Dubrovina 12, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 10, Candide ÖztürkBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 12, Elif Bayram 2, McCall 30,...
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sibel Koç
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 16, Davis 6, Sera Özelçi 6, Nared 21, Dubrovina 12, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 10, Candide Öztürk
Beşiktaş HDI Sigorta : Özge Yavaş 12, Elif Bayram 2, McCall 30, Jakobsone 3, Melek Uzunoğlu 8, İlayda Güner 4, İrem Naz Topuz 12, Simmons 9
1. Periyot: 23-22
Devre: 45-45
3. Periyot: 59-61
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 80-73 yendi.
AA / Süleyman Elçin - Spor