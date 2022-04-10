Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Elçikoca, Samet TekinGalatasaray: Davis 27, Melis Gülcan 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Evans 21, Merve Aydın, Gizem Başaran Turan 7, Gizem Yavuz, Sude Yılmaz 9, Eda Şahin, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Berna ŞahinBursa Büyükşehir...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Alper Elçikoca, Samet Tekin

Galatasaray : Davis 27, Melis Gülcan 18, Pelin Derya Bilgiç 2, Evans 21, Merve Aydın, Gizem Başaran Turan 7, Gizem Yavuz, Sude Yılmaz 9, Eda Şahin, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Berna Şahin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Uca 5, Macaulay 17, Doyle 23, Gonca Karataş, Ferda Yıldız 9, Merve Arı 12, İrem Sözen, İlemnur Akengin, Duygu Özen 2, Daci 6

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-39

3. Periyot: 70-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 mağlup etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Basketbol Süper Ligi, Gizem Başaran, Galatasaray, Şehit, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title