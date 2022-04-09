Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Keseratar, İsmail Binbir, Alper GökçebelHatayspor: Wiley 19, Büşra Akbaş 11, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ötken 16, Louka 2, Jones 24, Elif EmirtekinOGM Ormanspor: Robinson 13, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 6, McCowan 28, Damla Gezgin 5, Nazlı...
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Keseratar, İsmail Binbir, Alper Gökçebel
Hatayspor: Wiley 19, Büşra Akbaş 11, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ötken 16, Louka 2, Jones 24, Elif Emirtekin
OGM Ormanspor: Robinson 13, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 6, McCowan 28, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 13
1. Periyot: 18-20
Devre: 40-40
3. Periyot: 53-60
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatayspor'u 76-72 yendi.
AA / Salim Taş - Spor