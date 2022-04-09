Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Salim Taş - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Keseratar, İsmail Binbir, Alper GökçebelHatayspor: Wiley 19, Büşra Akbaş 11, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ötken 16, Louka 2, Jones 24, Elif EmirtekinOGM Ormanspor: Robinson 13, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 6, McCowan 28, Damla Gezgin 5, Nazlı...

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Keseratar, İsmail Binbir, Alper Gökçebel

Hatayspor: Wiley 19, Büşra Akbaş 11, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ötken 16, Louka 2, Jones 24, Elif Emirtekin

OGM Ormanspor: Robinson 13, Gökşen Fitik 5, Sevgi Uzun 6, Meltem Avcı 6, McCowan 28, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir, Lucet 13

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-40

3. Periyot: 53-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatayspor'u 76-72 yendi.

AA / Salim Taş - Spor

Mehmet Keseratar, Büşra Akgün, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Haberler

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