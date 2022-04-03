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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Erşan Kartal, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz PehlivanUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Solopova 6, Emel Sığırcı 2, Fields 37, Mircheva 15, Babic 8Hatayspor: Wiley 20, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün 3, Bahar...

KOCAELİ (AA) - Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Solopova 6, Emel Sığırcı 2, Fields 37, Mircheva 15, Babic 8

Hatayspor: Wiley 20, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün 3, Bahar Çağlar Ökten 13, Selena Kör, Louka 8, Jones 30, Elif Emirtekin

1. Periyot: 20-30

Devre: 47-44

3. Periyot: 67-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Hatayspor'u 88-81 yendi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Erşan Kartal, Ahmet Kemal, Kocaeli, Spor, Haberler

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