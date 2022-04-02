Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet BinerFenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe YılmazNesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş...
AYDIN (AA) - Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Erkoç, Samet Biner
Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 18, Sabally 8, Williams 18, Şerife Alperi Onar 4, Banu Şimşek, McBride 10, Ayşe Yılmaz
Nesibe Aydın : Meltem Yıldızhan 11, Harika Gözde Eldaş 4, Coates 9, Thomas 3, Snytsina 9, Nacickaite 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Merve Uygül 6, Hülya Çoklar Asarcıklı
1. Periyot: 13-9
Devre: 35-26
3. Periyot: 52-45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 21. galibiyetini alan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Nesibe Aydın ise 7. mağlubiyetini yaşadı.