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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Nisan Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)

AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Haberler

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