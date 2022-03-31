Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)
17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
2 Nisan Cumartesi:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)
3 Nisan Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)