Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Mehmet Keseratar, Abdullah İlik, Serdar SaraçBOTAŞ: Dubljevic 13, Ayşe Cora 17, Sehernaz Çidal 9, Jurjane 4, Davis 10, Ceren Gökdemir 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 18, Prezelj 2, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 10, Işılay Eğin 6Bursa...

ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Abdullah İlik, Serdar Saraç

BOTAŞ: Dubljevic 13, Ayşe Cora 17, Sehernaz Çidal 9, Jurjane 4, Davis 10, Ceren Gökdemir 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 18, Prezelj 2, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 10, Işılay Eğin 6

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 1, Merve Arı 4, Ferda Yıldız 12, Macaulay 21, Doyle 10, İlemnur Akengin, Duygu Özen 2, Gonca Karataş 8, İrem Sözen 2, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

1. Periyot: 28-17

Devre: 46-27

3. Periyot: 76-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 98-60 yendi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mehmet Keseratar, Ayşe Cora, Ankara, Spor, Haberler

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