Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

Beşiktaş HDI Sigorta: Simmons 8, Özge Yavaş 11, Melek Uzunoğlu 12, Mc Call 22, İlayda Güner 4, Jakobsone 5, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram

Galatasaray: Davis 25, Merve Aydın 10, Gizem Yavuz, Krajsnik 17, Evans 3, Melis Gülcan 10, Gizem Başaran Turan 7, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Mısra Albayrak, Miray Balotu

1. Periyot: 22-22

Devre: 34-36

3. Periyot: 51-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-65 yendi.

Çekişmeli geçen maçta Beşiktaş HDI Sigorta Mc Call'le, Galatasaray ise Davis ile sayılar buldu ve ilk periyot 22-22 beraberlikle geçildi.

Maçın ikinci çeyreğinde Krajsnik ile etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Konuk ekip, Melis ve Davis'in basketleriyle 3. periyot sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 51-59.

Son periyotta da kontrolü elinde tutan Galatasaray karşılaşmayı 72-65 kazandı.

Maçın 39. dakikasında Beşiktaş HDI Sigorta'da Ilze Jakobsone sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.