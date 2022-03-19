Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın KeskinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe TurusBellona Kayseri...
KAYSERİ (AA) - Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın Keskin
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus
Bellona Kayseri Basketbol: Dilara Tongar 9, Peddy 8, Sevgi Tonguç, Williams 15, Sventoraite 20, Helin Boybeyi 3, Gizem Tüzün 12, Abdi 11, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Toğan 8, Zeynep Öykü Kalbisağde
1. Periyot: 16-22
Devre: 34-42
3. Periyot: 42-66
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 89-64 mağlup etti.