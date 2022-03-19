Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Sergen Sezgin - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın KeskinBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe TurusBellona Kayseri...

KAYSERİ (AA) - Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Onur Sönmez, Yarkın Keskin

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 19, Gizem Uca 3, Merve Arı 7, Daci 2, Macaulay 13, İrem Sözen 6, Gonca Karataş, Duygu Özen 7, Ferda Yıldız, İlemnur Akekgin 7, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

Bellona Kayseri Basketbol: Dilara Tongar 9, Peddy 8, Sevgi Tonguç, Williams 15, Sventoraite 20, Helin Boybeyi 3, Gizem Tüzün 12, Abdi 11, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Toğan 8, Zeynep Öykü Kalbisağde

1. Periyot: 16-22

Devre: 34-42

3. Periyot: 42-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 89-64 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Ziya Özorhon, Mehmet Onur, basketbol, Kayseri, Spor, Haberler

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