Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail BinbirBellona Kayseri Basketbol: Peddy 16, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Doğan 3, Sevgi Tonguç 7, Dilara Tongar 3, Williams 17, Farhiya Abdi 18, Egle 12, Gizem Tüzün 2, Helin BoybeyiElazığ İl Özel...
KAYSERİ (AA) - Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail Binbir
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 16, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 3, Gökçe Doğan 3, Sevgi Tonguç 7, Dilara Tongar 3, Williams 17, Farhiya Abdi 18, Egle 12, Gizem Tüzün 2, Helin Boybeyi
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 13, Cicic 7, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 12, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 29
1. Periyot: 22-19
Devre: 43-35
3. Periyot: 61-51
5 faulle çıkan: 34.16 Farhiya Abdi (Bellona Kayseri Basketbol)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 81-73 mağlup etti.