Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA - Musa Samur - Spor
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Salon: Ankara DSİHakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande ÖztürkBOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields...
KOCAELİ (AA) - Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande Öztürk
BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields 22, Mircheva 10, Higgins 15, İdil Türk 2, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 8
1. Periyot: 27-21
Devre: 46-39
3. Periyot: 71-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-75 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor