Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande ÖztürkBOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields...

KOCAELİ (AA) - Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande Öztürk

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields 22, Mircheva 10, Higgins 15, İdil Türk 2, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 8

1. Periyot: 27-21

Devre: 46-39

3. Periyot: 71-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-75 mağlup etti.

AA / Musa Samur - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Zafer Yılmaz, Kocaeli, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title