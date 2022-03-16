Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Süha Gür - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Kaan Büyükçil, Münevver Özemre, Tolga AkkuşoğluFenerbahçe Safiport: Sabally 14, Bazoukou 15, Manolya Kurtulmuş 6, Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 17, Tuğçe Canıtez 16, Çağla Karatekin 3, Ayşe Yılmaz, Hartley 8, Şerife Alperi Onar 9Bursa Büyükşehir Belediyespor:...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Münevver Özemre, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Safiport: Sabally 14, Bazoukou 15, Manolya Kurtulmuş 6, Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 17, Tuğçe Canıtez 16, Çağla Karatekin 3, Ayşe Yılmaz, Hartley 8, Şerife Alperi Onar 9

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 9, Merve Arı, Saranda Dacı 2, Macaulay 20, Doyle 19, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 2, İrem Sözen 6, Sedanur Bayrak, Duygu Özen 4

1. Periyot: 24-12

Devre: 47-29

3. Periyot: 76-42

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Safiport, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 94-62 mağlup etti.

AA / Süha Gür - Spor

Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kaan Büyükçil, Metro, Spor, Haberler

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