Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu'na sponsor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasında İstanbul'daki bir otelde sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasında İstanbul'daki bir otelde sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Hepsiburada, önümüzdeki 2 yıl boyunca milli takımların ana sponsorluğunu üstlenecek.

Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, TBF yöneticileri, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, milli takım oyuncuları ve davetliler katıldı.

Depremin ardından bölgeye 24 saat içinde 120 tırla yola çıktıklarını aktaran Gökçetekin, "3 şehirde hala depoların yönetimini, bakanlığımız adına biz yapıyoruz. Oradaki satıcılarımızın, ücretsiz, komisyonsuz aylarca satışını yaptık. 10 girişimci, 5 bin kadın girişimci yetiştireceğimize, 10 milyarlık ticaret hacmi yapacağımıza 2 yıllık program açıklandık, söz verdik. Önümüzdeki günlerde ilk e-ticaret ihtisas merkezimizi kurmak için Adana'da olacağım. Bin 500 çalışanım hala bölgede, çalışmaya devam ediyoruz. Uzun vadede bölgede olacağız. Bizden destek istenen şeyleri çözeceğiz" dedi.