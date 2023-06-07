Hepsiburada Türkiye Basketbol Federasyonu'na sponsor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Hepsiburada arasında İstanbul'daki bir otelde sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Hepsiburada, önümüzdeki 2 yıl boyunca milli takımların ana sponsorluğunu üstlenecek.

Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, TBF yöneticileri, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, milli takım oyuncuları ve davetliler katıldı.

İmza törenini ardından Hidayet Türkoğlu ve Nilhan Onal Gökçetekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anlaşmayla ilgili konuşan Türkoğlu, "Ülkemizin yerli ve milli e-ticareti anlamında yapmış olduğumuz, bizim için çok anlamlı olan birlikteliği sizlerin önünde imzalamış olmamız, bizi daha mutlu etti. Başta Nilhan hanıma, sonra bütün ekibe, Türk basketbolunu tercih ettikleri ve bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu birliktelik bizim için çok değerli. Yaptığımız anlaşmalara hiçbir zaman ekonomik olarak bakmadık. Her zaman değerli markanın birbirimize katacağı değeri ön plana koyan bir federasyon olduk. İnşallah bu süreçte birlikte güzel başarılar elde ederiz. Buradaki birlikteliğimizin daha uzun süre olması için inşallah güzel iş birlikler yapar ve iki ailenin de mutlu olduğu süreçle karşılaşırız. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"KADIN MİLLİ TAKIMIMIZI TEKRAR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BOY GÖSTERECEĞİ İÇİN KUTLUYORUM"

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında da konuşan Türkoğlu, "Biz zaten federasyon olarak, milli takımlar olarak hedefimiz her zaman bu tip organizasyonlarda olmaktır. Öncelikle kadın milli takımımızı tekrar Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceği için kutluyorum. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine inanıyorum. Buradaki temennimiz her anlamda, başta antrenörümüz ve daha tüm sporcularımızın yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki sahaya çıktıkları zaman, formanın anlamını, değerini biliyorlardır. Uluslararası turnuvalarda bunun anlamı biraz daha artacaktır. Gönlümüzden geçen milli formanın en üst seviyelerde boy göstermesidir. Temennimiz milli takımımızın tüm ülkeyi mutlu edecek güzel sonuçlar elde etmesi. Yönetim olarak, sponsorlarımızla birlikte takımımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde play-offların çekişmeli geçtiğini belirten Türkoğlu, tüm takımlara başarılar diledi. 6 Şubat'ta Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını vurgulayan Türkoğlu, "Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi. Gerek TBF olarak depremin ilk gününden beri gücümüz yettiğince oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Ekip arkadaşlarımız bununla ilgili de şu an çalışmalar yürütüyorlardır. Bununla ilgili günlerde gereken açıklamalar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖKÇETEKİN: VERDİĞİMİZ DESTEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ

İş birliğinden dolayı heyecanlı mutlu ve olduklarını dile getiren Nilhan Onal Gökçetekin ise "Türkiye'nin e-ticaret milli takımı Hepsiburadası olarak Türkiye Basketbol şampiyonlarımıza verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Sporun en önemli başarı faktörleri hız, azim, rekabet gücü, çalışkanlık. E-ticaretin milli takımı olarak, basketbolumuzla ortak değerlere sahip. Bizim için çok gurur verici, çok onurlandırıcı bir başlangıç. Şirketimiz Nasdaq'ta ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz, hem ticarette, teknolojide liderliğini gösterecek, Türk basketboluna böyle küçük de olsa katkıda bulunacağız. O yüzden heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

"KADIN MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'na güvendiğini aktaran Gökçetekin, "Biz de kadın girişimci tarafından kurulduk. Bir kadın CEO tarafından yönetilen, Türkiye'yi Nasdaq'ta temsil eden tek şirketiz. 41 bin kadın girişimci yetiştirdik. Kadın milli takımımıza güveniyorum. Onlarla çok gurur duyuyorum. Bayrağımızı hazırlık maçlar da bile gururlandırdılar. Kadınlara tuttuğumuz bu ışıkla, basketbolla, girişimle ülkemizi çok büyük değer yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Uzun vadeli bir birliktelik düşündüklerini vurgulayan Gökçetekin, "Türkiye'de e-ticareti biz kurduk, biz ilerletiyoruz. Biz girdiğimiz hiçbir şeyi kısa vadeli düşünmüyoruz. İnşallah çok uzun vadede, Türkiye'de basketbol yaygınlaşmasını, basketbol milli takımlarımızın bayrağımızı gururla dalgalandırmasını, e-ticaretin milli takımı olarak destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından bölgeye 24 saat içinde 120 tırla yola çıktıklarını aktaran Gökçetekin, "3 şehirde hala depoların yönetimini, bakanlığımız adına biz yapıyoruz. Oradaki satıcılarımızın, ücretsiz, komisyonsuz aylarca satışını yaptık. 10 girişimci, 5 bin kadın girişimci yetiştireceğimize, 10 milyarlık ticaret hacmi yapacağımıza 2 yıllık program açıklandık, söz verdik. Önümüzdeki günlerde ilk e-ticaret ihtisas merkezimizi kurmak için Adana'da olacağım. Bin 500 çalışanım hala bölgede, çalışmaya devam ediyoruz. Uzun vadede bölgede olacağız. Bizden destek istenen şeyleri çözeceğiz" dedi.