Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor Spor Haberleri Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası yarın oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası yarın oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mke Ankaragücü maçıyla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle: Erkekler Süper Ligi: Yarın: 14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya) 15.00 Nilüfer Belediyespor- Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi) 17.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz) 13 Eylül Salı: 15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan) 14 Eylül Çarşamba: 15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik) 17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba) Kadınlar Süper Ligi: 11 Eylül Pazar: 13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir) 15.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi) 15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk) 16.00 Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele) 14 Eylül Çarşamba: 15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu) Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Büyükşehir Belediyespor MKE Ankaragücü Eylül Hatay Spor Haberler

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