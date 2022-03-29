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Hentbolda yarı finalistler belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hentbolda yarı finalistler belli oldu

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Hentbol Küçükler Okul Sporları Grup Maçları tamamlandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Hentbol Küçükler Okul Sporları Grup Maçları tamamlandı. Kızlar ve Erkeklerde altı takım yarı finallere adını yazdırdı.

2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Küçükler Grup Maçları 24- 27 Mart tarihlerinde Denizli'de düzenlendi. 9 Kız ve 9 Erkek olmak üzere 18 takımın yarı finaller için mücadele ettiği maçlar Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde yapılan ve dört gün süren maçlar sonunda gruplarını birinci bitiren altı takım yarı final biletini kaptı.

Kızlarda Antalya Nadire-Ali Oğuz Ortaokulu, Denizli Üçler Ortaokulu ve Muğla Suzan Abdulhakim Bilgili Ortaokulu, erkeklerde ise Uşak Atatürk Ortaokul, Aydın Gazipaşa Ortaokulu ve Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu yarı finale çıkmaya hak kazandı. - DENİZLİ

Hentbolda yarı finalistler belli oldu

Hentbolda yarı finalistler belli oldu

Hentbolda yarı finalistler belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

27 Mart, Hentbol, Denizli, Spor, Haberler

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