Hentbolda uluslararası oyun kurallarında yapılan değişiklikler açıklandı
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), uluslararası oyun kurallarında belirlenen değişiklikleri açıkladı.
Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), uluslararası oyun kurallarında belirlenen değişiklikleri açıkladı.
IHF tarafından yayınlanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan kural değişiklikleri, Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşıldı.
AA / Fatih Çakmak - Spor