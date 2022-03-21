Hentbolda uluslararası oyun kurallarında yapılan değişiklikler açıklandı - Haberler

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Hentbolda uluslararası oyun kurallarında yapılan değişiklikler açıklandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbolda uluslararası oyun kurallarında yapılan değişiklikler açıklandı

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), uluslararası oyun kurallarında belirlenen değişiklikleri açıkladı.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), uluslararası oyun kurallarında belirlenen değişiklikleri açıkladı.

IHF tarafından yayınlanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan kural değişiklikleri, Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

1 Temmuz, Türkiye, Hentbol, oyunlar, Spor, Haberler

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