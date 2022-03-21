Hentbolda uluslararası oyun kurallarında yapılan değişiklikler açıklandı

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), uluslararası oyun kurallarında belirlenen değişiklikleri açıkladı.

IHF tarafından yayınlanan ve 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan kural değişiklikleri, Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşıldı.