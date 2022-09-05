Hentbolda süper liglerde ilk hafta maç programları açıklandı Spor Haberleri Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligleri'nde ilk hafta maçları 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak. Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligleri'nde ilk hafta maçları 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Lig'in 1. hafta maçları 11-14 Eylül'de oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Erkekler Süper Lig müsabakaları ise 10-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü, 10 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Kadınlar Süper Lig'de ise ilk hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ve Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü 11 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak. Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle: 10 Eylül Cumartesi: Hatay Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Nilüfer Belediyesi - Spor Toto Köyceğiz Belediyespor - Ümraniye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 13 Eylül Salı Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyesi Gençlikspor 14 Eylül Çarşamba İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş - Mihalıççık Spor Kulübü Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle: 11 Eylül Pazar: Konyaaltı Belediyespor - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Adasokağıspor - Yenimahalle Belediyespor Anadolu Üniversitesi - İzmir Büyükşehir Belediyespor Görele Belediyespor - Tekirdağ Spor 14 Eylül Çarşamba: Kastamonu Belediyespor - Yalıkavak Spor Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu gençlik Eylül Spor Haberler

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