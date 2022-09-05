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Hentbolda süper liglerde ilk hafta maç programları açıklandı

Spor Haberleri

Hentbolda süper liglerde ilk hafta maç programları açıklandı

Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligleri'nde ilk hafta maçları 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligleri'nde ilk hafta maçları 10-11 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Lig'in 1. hafta maçları 11-14 Eylül'de oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Erkekler Süper Lig müsabakaları ise 10-14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Erkekler Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü, 10 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Süper Lig'de ise ilk hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediye Spor Kulübü ve Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü 11 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak.

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

10 Eylül Cumartesi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi-MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü

Nilüfer Belediyesi - Spor Toto

Köyceğiz Belediyespor - Ümraniye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

13 Eylül Salı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Beykoz Belediyesi Gençlikspor

14 Eylül Çarşamba

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Beşiktaş - Mihalıççık Spor Kulübü

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

11 Eylül Pazar:

Konyaaltı Belediyespor - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü

Adasokağıspor - Yenimahalle Belediyespor

Anadolu Üniversitesi - İzmir Büyükşehir Belediyespor

Görele Belediyespor - Tekirdağ Spor

14 Eylül Çarşamba:

Kastamonu Belediyespor - Yalıkavak Spor

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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