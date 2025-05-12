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Hentbolda Şampiyon Belirleniyor: Final Serisi Başlıyor

Hentbolda Şampiyon Belirleniyor: Final Serisi Başlıyor
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Kadınlar Süper Lig'de final serisi yarın başlıyor. Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı karşı karşıya gelecek. Beş maç üzerinden oynanacak seride, üç galibiyet elde eden takım 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı final serisi heyecanı yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasındaki final serisinin ilk maçı, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde üç galibiyet alan takım, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Maçların programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

16 Mayıs Cuma:

19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

18 Mayıs Pazar:

13.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak

20 Mayıs Salı: (Gerekirse)

19.00 Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak

22 Mayıs Perşembe: (Gerekirse)

19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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