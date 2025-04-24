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Hentbolda Play-off Final Programı Açıklandı

Hentbolda Play-off Final Programı Açıklandı
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Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin maç programlarını açıkladı. Kadınlar finali Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasında, erkekler finali ise Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak.

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off final serisinde maç programları açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi Armada Praxis Yalıkavak ve Adasokağı arasında oynanacak. Seri, 5 maç üzerinden oynanırken, 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi maç programı:

16 Mayıs: (1. Maç)

19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

18 Mayıs: (2. Maç)

13.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

24 Mayıs: (3. Maç)

17.00 Adasokağı - Armada Praxis Yalıkavak

26 Mayıs: (4. Maç gerekirse)

20.00 Adasokağı - Armada Praxis Yalıkavak

31 Mayıs: (5. Maç gerekirse)

20.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ise Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak. Seri, 5 maç üzerinden oynanırken, 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi maç programı:

17 Mayıs: (1. Maç)

20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

19 Mayıs: (2. Maç)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

25 Mayıs: (3. Maç)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş

27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş

1 Haziran: (5. Maç gerekirse)

13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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