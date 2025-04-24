Hentbolda Play-off Final Programı Açıklandı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin maç programlarını açıkladı. Kadınlar finali Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasında, erkekler finali ise Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak.
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off final serisinde maç programları açıklandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi Armada Praxis Yalıkavak ve Adasokağı arasında oynanacak. Seri, 5 maç üzerinden oynanırken, 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi maç programı:
16 Mayıs: (1. Maç)
19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
18 Mayıs: (2. Maç)
13.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
24 Mayıs: (3. Maç)
17.00 Adasokağı - Armada Praxis Yalıkavak
26 Mayıs: (4. Maç gerekirse)
20.00 Adasokağı - Armada Praxis Yalıkavak
31 Mayıs: (5. Maç gerekirse)
20.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi ise Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanacak. Seri, 5 maç üzerinden oynanırken, 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi maç programı:
17 Mayıs: (1. Maç)
20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
19 Mayıs: (2. Maç)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
25 Mayıs: (3. Maç)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş
27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş
1 Haziran: (5. Maç gerekirse)
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor