Hentbolda küçük kızlar ve erkekler Türkiye şampiyonları belli oldu
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbolda küçük kızlarda Türkiye şampiyonu Adana Adasokağı Spor Kulübü, küçük erkeklerde ise Beykoz Belediyespor oldu.
ADANA (AA) - Hentbolda küçük kızlarda Türkiye şampiyonu Adana Adasokağı Spor Kulübü, küçük erkeklerde ise Beykoz Belediyespor oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 22-12 yenen Adana Adasokağı Spor Kulübü'nün şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.
Karabük'te gerçekleştirilen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde ise Spor Toto'yu 25-18 yenen Beykoz Belediyespor'un da sezonu şampiyonlukla tamamladığı aktarıldı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor