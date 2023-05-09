Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final maçları Bolu'da başlıyor

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final maçları, yarın Bolu'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Karaçayır Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa takımları mücadele edecek.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları yarın yapılacak. Yarı final maçları 12 Mayıs Cuma günü, kupayı alan takımın belirleneceği final karşılaşması ise 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

15.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor

19.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor