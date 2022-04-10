Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu - Haberler

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen 3 takım belli oldu

Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım belli oldu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Hentbolda Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçları sonunda gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek 3 takım belli oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından Mersin Büyükşehir Belediyespor birinci, Sivas Belediyespor ikinci ve Beta Transformatör Adasokağı ise üçüncü sırada grubu tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Final Grubu maçları sonrası düzenlenen törende, Süper Lig'e yükselen 3 takıma kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile başkan vekili Kenan Gökmen verdi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Mersin, Alanya, Spor, Haberler

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