Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı
AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-31
Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor: 30-30
Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor: 14-56
Konyaaltı Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 33-42
Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 32-30
EGO Spor-Tekirdağspor: 26-27
AA / Fatih Çakmak - Spor