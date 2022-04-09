Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları tamamlandı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 18. hafta müsabakaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 34-31

Anadolu Üniversitesi-Araç Belediyespor: 30-30

Antalya Anadoluspor-Yalıkavakspor: 14-56

Konyaaltı Belediyespor- Kastamonu Belediyespor : 33-42

Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor: 32-30

EGO Spor-Tekirdağspor: 26-27

AA / Fatih Çakmak - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Spor Toto Süper Lig, Spor, Haberler

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