Hentbolda kadın milliler, Dünya Şampiyonası elemelerinde İngiltere ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere ile eşleşti. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere ile eşleşti. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur kuraları çekildi. Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya'nın başkenti Viyana'daki ofisinde çekilen kuralarda Türkiye'nin rakibi İngiltere oldu. Birinci eleme turu ilk maçları 2-3 Kasım'da rövanş maçları ise 5-6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından düzenlenen 26. Dünya Şampiyonası, Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur eşleşmeleri şöyle: Azerbaycan-Portekiz Faroe Adaları-Kosova Slovakya-Letonya İzlanda-İsrail Yunanistan-Bosna Hersek Ukrayna-Lüksemburg Bulgaristan-İtalya Avusturya-Finlandiya İngiltere-Türkiye AA / Emrah Oktay - Spor Dünya Şampiyonası England Spor Haberler

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