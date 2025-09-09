Haberler

Hentbolda İlk Hafta Beraberliği: Bursa ve Ortahisar Eşit Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor'un karşılaştığı mücadelenin skoru 29-29 berabere sonuçlandı. İlk yarıda Bursa'nın üstünlüğü mevcutken, ikinci yarıda Ortahisar farkı kapattı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ilk haftanın son karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor 29-29 berabere kaldı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede farkı kapatan Ortahisar Belediyespor ile Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
