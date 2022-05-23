Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'in programı belli oldu - Haberler

Hentbolda Sakarya'da gerçekleştirilecek HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'in programı belirlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,?????? Serdivan Spor Salonu'nda 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun ilk gününde Beşiktaş, Spor Toto ile saat 14.00'te karşılaşacak.

Beykoz Belediyespor ile Eskişehir Ormanspor arasındaki ikinci yarı final maçı ise saat 16.00'da oynanacak.

Organizasyonun ikinci gününde ise yarı finalde yenilen takımlar arasında oynanacak üçüncülük maçı, saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği final karşılaşması ise saat 20.30'da yapılacak.

Müsabakalar, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Öte yandan, final maçı öncesi şarkıcı Emre Kaya, Serdivan Spor Salonu'nda konser verecek.