Hentbolda HDI Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Sakarya'da yapılacak - Haberler

Hentbolda HDI Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 28-29 Mayıs'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda Beşiktaş, Spor Toto, Beykoz Belediye spor ile Eskişehir Orman spor, kupa mücadelesi verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) arasında Sakarya Afet Koordinasyon Merkezi'nde iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, Sakarya'nın hentbol branşı için belirledikleri stratejik şehirlerden biri olduğunu kaydederek, "Tüm sporseverleri maçlara bekliyoruz. Sakarya ve hentbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok şampiyona için ilk tercihin Sakarya olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 30'a yakın branşta 4 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda sürekli başarılar elde ettiklerini anlatan Yüce, şunları söyledi:

"Ayrıca Sakarya, kilometrelerce uzanan bisiklet yolları, parkurları, tesisleri, uluslararası organizasyonlarıyla Dünya Bisiklet Dostu şehirlerden birisi. Bu özelliğiyle Türkiye'de ilk ve tek şehir. Şimdiki hedefimiz, spor şehri Sakarya'dır. Yaptığımız organizasyonlar, imzaladığımız protokoller, düzenlediğimiz müsabakalar, spor yatırımlarımız ve sporcu desteklerimiz sayesinde bu unvanı da alacağımıza canıgönülden inanıyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da finallerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kılıç, Yüce'ye hentbol topu ile adının yazdığı forma takdim etti.