Hentbolda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda erkekler ve kızlarda gençler Türkiye şampiyonaları Eskişehir ile Aksaray'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki organizasyonda da müsabakalar 16-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası ise Aksaray'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonalar için teknik toplantı ve kura çekimi ise 15 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Müsabakalara 2003-2004-2005-2006-2007 doğumlu sporcular katılabilecek.

İki şampiyonada da birinci olan takıma 15, ikinci olan takıma 10, üçüncü olan takıma da 7 bin 500, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci olan takımlara da 5 bin lira para ödülü verilecek.