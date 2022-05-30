Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi - Haberler

Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında Spor Toto'yu 29-26'lık skorla yenen Beykoz Belediyesi şampiyon oldu.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 13-13 eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci devresini 29-26 önde bitiren Beykoz Belediyesi, şampiyonluk kupasını kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'ne kupa ve madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından takdim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor