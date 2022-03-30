Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak
AA - Ercan Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları yarın yapılacak.
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)
15.30 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)
AA / Ercan Doğan - Spor