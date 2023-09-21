Hentbolda Erkekler Süper Kupa Maçının Tarihi Belli Oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi ve yayın bilgileri açıklandı.
Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Maç, İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA / Spor