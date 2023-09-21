Hentbolda Erkekler Süper Kupa Maçının Tarihi Belli Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihi ve yayın bilgileri açıklandı.