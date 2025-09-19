Haberler

Hentbolda 4. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta maçları yarın gerçekleşecek. Spor Toto-Rize Belediyespor karşılaşması ile başlayacak olan haftada, pek çok önemli maç oynanacak.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta heyecanız yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Spor Toto- Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Güneysuspor-Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Giresunspor (Köyceğiz)

18.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

18.00 Ankara Hentbol-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

21 Eylül Pazar:

15.30 Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Üçevler)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
