Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürleri belli oldu

2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak. Yapılan kura çekimi sonrasında Kadınlar Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri ve Erkekler Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri açıklandı.