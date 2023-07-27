Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürleri belli oldu
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2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak. Yapılan kura çekimi sonrasında Kadınlar Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri ve Erkekler Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri açıklandı.
Hentbolda 2023-2024 sezonunun fikstürleri belli oldu
Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- 2023-2024 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi fikstür çekimi töreni, Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.
Yapılan kura çekimi sonucunda Kadınlar ve Erkekler Süper Liglerinde fikstürler belli oldu. 12 takımın yer aldığı Kadınlar Süper Ligi 26 Ağustos 2023, 12 takımın yer aldığı Erkekler Süper Ligi ise 27 Ağustos 2023'te başlayacak.
Yapılan kura çekimi sonrasında Kadınlar Süper Ligi'ndeki 1'inci hafta eşleşmeleri şu şekilde:
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü - Bay
Armada Praxis Yalıkavak Spor - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü - Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü - Bursa Büyükşehir Belediyesi SK
Görele Belediyesi Spor Kulübü - Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü
Aksaray Belediye Spor Kulübü - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş
Erkekler Süper Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası 1'inci hafta eşleşmeleri ise şöyle:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü
Spor Toto Spor Kulübü - Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü
Rize Belediyespor Kulübü - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Mihalıççık Spor Kulübü - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü