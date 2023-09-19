Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 ve 19 yaş altı erkek milli hentbol takımları Ankara'da kampa girdi. Milli takımlar, başantrenörler Rifat Şahin ve Hüseyin Taşcan yönetiminde çalışmalarını Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirecek.

Hentbolda 17 ve 19 yaş altı erkek milli takımları Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, milli takımların 21 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek hazırlık kampı başladı.

Milliler, başantrenörler Rifat Şahin ile Hüseyin Taşcan yönetiminde çalışmalarını Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirecek.

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı kampı kadrosunda 24 oyuncu yer alırken 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda ise 19 hentbolcu bulunuyor.