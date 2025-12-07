Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı. Haftanın maçlarında Beşiktaş, Güneysuspor, ve Spor Toto'nun sonuçları dikkat çekti.
Ligde oynanan haftanın maçlarında sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Altınpost Giresunspor: 35-24
Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 31-34
Spor Toto-İstanbul Gençlik: 30-32
Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 36-27
Ankara Hentbol-Rize Belediyespor: 26-29
Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 31-39
