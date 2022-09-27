Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu
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Hentbolda 1. Lig'de kadınlar ve erkeklerde yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti.
Hentbolda 1. Lig'de kadınlar ve erkeklerde yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti.
Kadınlar ve Erkekler 1. Lig fikstür çekimi Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda yapıldı.
Fikstür çekimine THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran ve Genel Koordinatör Zeki Pehlivan ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kadınlar 1. Lig'de 11'er takımdan oluşan iki grupta karşılaşmalar 15 Ekim'de, Erkekler 1. Lig ise 9'ar takımdan oluşan iki grupta maçlar 16 Ekim tarihinde başlayacak.
1. Lig'de ilk hafta maç programı şöyle:
Kadınlar:
Yozgat ASP Gençlik ve Spor Kulübü-Oğuzeli HEM Spor Kulübü
Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü-Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü
Olimpik Pazar Spor Kulübü-Kastamonu Dinamik Spor Kulübü
Samsun Gençlik Spor Kulübü-Sivas Belediye Spor Kulübü
Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü-Artvin 7 Mart Spor Kulübü
Erkekler:
Polatlı Belediyesi Spor Kulübü - Bay
Göktürk Gençlik ve Spor Kulübü-Bolu Belediyesi Spor Kulübü
Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Cent Koleji Spor Kulübü
Karaman Minik Atılım Spor Kulübü-Eskişehir Hentbol Spor Kulübü
Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü-Aksaray Belediyesi Spor Kulübü
Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü-İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü