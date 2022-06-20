Hentbolcu kız çocuklarının Heybeliada'daki kampı sona erdi Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği çerçevesinde hentbolcu kız çocuklarına yönelik İstanbul Heybeliada'da düzenlenen kamp tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği çerçevesinde hentbolcu kız çocuklarına yönelik İstanbul Heybeliada'da düzenlenen kamp tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Heybeliada Kızılay Gençlik Kampı'nda 7 gün süren etkinlikte, 18 ilden 2005, 2006 ve 2007 doğumlu 80 hentbolcu yer aldı. Kampa katılan sporcular; görsel sanatlar, drama, halk oyunları, okçuluk, müzik istasyonu, macera küpü, dev salıncak, tırmanma duvarı, paintball, yüzme gibi çeşitli aktivitelere katıldı. THF ve Kızılay iş birliği kapsamında hentbolculara yönelik gençlik kamplarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği aktarıldı. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Heybeliada Türkiye Kızılay Spor Haberler

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